شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومباني، 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء الأحد، بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراة الاتحاد المقرر لها غدا الاثنين فى الثالثة عصرًا باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام، أحمد على دعدور

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، محمد صالح، أحمد عبد الموجود (جودة)، بنچامين، الحسنى طه، أحمد داهش، محمود نعيم، حسام حسن.

خط الوسط: أحمد حجي، أيمن غباشي، عمر فاروق (ميره)، يوسف مجدى عبد الغني، عماد ميهوب، عبد العزيز موسى، محمد ناصر (مودي).

الهجوم: فراس بن عايفية، أحمد أمين (أوفا)، أحمد السعيد "متعب"، بيليل آيت مالك.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، تعادل فى مباراة وخسر سبعة وسجل 3 أهداف واستقبل 19 هدفا، فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز 3 مباريات وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل 14 هدفا واستقبل 15 هدفا.

وكان المهندس نصر عبد العزيز، رئيس نادى إيسترن كومبانى، قد صرف مقدم العقود للاعبين اليوم لتحفيزهم قبل مواجهة نادى الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

وطالب رئيس إيسترن كومبانى اللاعبين ببذل كل الجهد من أجل العودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية، مؤكدا أن إدارة النادى ستدعم الفريق بكل ما يحتاجه لتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء فى بطولة الدورى هذا الموسم.