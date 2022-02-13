شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يتابع لقاء بيراميدز وأهلي طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، على متابعة مواجهة فريق بيراميدز أمام أهلي طرابلس الليبي التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وفاز فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

جاء حرص بروان على متابعة المباراة من أجل كشف نقاط القوة والضعف للفريق المنافس والعمل على استغلالها، سعيًا لحصد نقاط المباراة الثلاث واستعادة مسيرة الانتصارات مجددًا، وبدء تحسن ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الدراويش ضيفًا علي فريق بيراميدز مساء الأربعاء القادم على ملعب الأخير بالقاهرة، في تاسع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يواصل استعداداته اليومية لهذه المباراة التي ستشهد غياب محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بسبب الإصابات المختلفة.

فاز بيراميدز على أهلى طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.