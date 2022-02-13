شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم ليبي بقيادة الشلماني يدير مواجهة المصري ومازيمبي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، والتى تجمع بين المصرى وضيفه فريق مازيمبى الكونغولى إلى طاقم تحكيم دولى ليبى يقوده حكم الساحة معتز الشلماني، ومعه كل من باسم سيف النصر “مساعد حكم أول” ووحيد الجحاوى “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حرويدة.

وستقام مواجهة المصرى ومازيمبى على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

من جانبه، أعرب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن رضاه عن أداء اللاعبين والنتيجة التي حققوها خلال مباراة القطن الكاميروني، التي جمعت الفريقين عصر اليوم على استاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة.

وأكد الشعباني، في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي أقيم عقب نهاية المباراة، أن لاعبي المصري كانوا على مستوى المسئولية خلال المباراة، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل فى الشوط الأول، وكاد يسجل من الفرص التى لاحت له.

وأضاف الشعباني أن المصري اضطر للتراجع خلال الشوط الثاني؛ بسبب نفاد المخزون البدني للفريق، بعد تأثر اللاعبين بدرجة الحرارة المرتفعة بالكاميرون، مؤكدا أن المصري كان بإمكانه إحراز هدفين عقب نزول اموتو وحمودى.

واختتم الشعباني، أن نتيجة المباراة جيدة بالنظر لقوة وخبرة الفريق الكاميروني صاحب التاريخ الجيد فى تمثيل بلاده بالبطولات الإفريقية.