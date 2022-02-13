شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للاعبى الزمالك فى الجيم استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض جميع اللاعبين تدريبات بدنية في صالة الجمانيزيوم والاكتفاء بهذه الفقرة وعدم خوض تدريبات فنية، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق لمباراة سموحة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي أمس السبت، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الإثنين بالإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة، على أن يخوض مرانه الختامي في برج العرب.