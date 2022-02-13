شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أهلي طرابلس: خبرات بيراميدز وجودة لاعبيه حسمت المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فتحي جبال، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي.

وقال جبال، في تصريحاته عقب المباراة: "مبروك لنادي بيراميدز وسنلعب للتعويض في المباريات المقبلة، خسرنا أمام فريق قوي للغاية".

وأضاف: "بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم جودة كبيرة قدما مباراة رائعة في الشوط الأول، لكن العامل البدني والذهني حسم الأمر لاصحاب الأرض في الشوط الثاني".

وتابع: "لعبنا المباراة بتوازن كبير وضيقنا المساحات على بيراميدز لكن جودة لاعبي السماوي حسمت الأمور لصالحه خاصة وأنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

واختتم: "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز كان عاملا حاسما في فوز فريقه اليوم، نظرا لإمكانياته الفنية الكبيرة التي يمتلكها وصنعت الفارق في الشوط الثاني".