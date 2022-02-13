شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حسام حسن للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة "إيسترن كومباني".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على حضور مران زعيم الثغر الأخير وقبل الدخول في المعسكر المغلق لتحفيز اللاعبين، من أجل الفوز على فريق "إيسترن كومبانى" وإسعاد جماهير سيد البلد.

وعقد محمد مصيلحى جلسة مع حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، وتوأمه إبراهيم؛ للاطمئنان على الحالة الفنية والمعنوية للاعبين قبل مواجهة "إيسترن كومبانى" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى حسام حسن إلى تحقيق الفوز على "إيسترن كومبانى"من أجل المنافسة المبكرة والدخول فى المربع الذهبى، وشهد التدريب الأخير خماس من اللاعبين لدخول قائمة الـ20 لاعبا، وأصبح الجهاز الفنى فى حيرة بسبب جاهزية وجود عدد كبير من اللاعبين.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز بقيادة مديره الفنى حسام حسن على نظيره الجمارك أحد فرق الدرجة الثالثة برباعية نظيفة، وسجل أهداف زعيم الثغر هشام صلاح "هدفين" وعبد الغنى وأحمد راشد كل منهما هدف.

واستعان فريق الجمارك بحارس الاتحاد السكندرى صبحى سليمان ليقوم بحماية مرماهم، بعد إصابة حارسيه في اللقاء الودى، وزاد سليمان ببراعة شديدة عن مرماه ضد هجمات زعيم الثغر ومنعهم من زيادة غلة الأهداف.

وقام حسام حسن بإشراك جميع اللاعبين على مدار الشوطين للوقوف على المستوى الفنى لهم كما خاض الحراس الثلاثة اللقاء، وهم: محمد عبد المنصف وأحمد يحيى، بينما شارك حارس الاتحاد صبحى سليمان بعد إصابة حارس الجمارك.



مران زعيم الثغر



إبراهيم حسن اللاعب



إبراهيم حسن



حسام حسن



مران الاتحاد



محمد مصيلحي يطمئن على اللاعبين



مصيلحي يصافح اللاعبين