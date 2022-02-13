شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض خالد الغندور لأزمة صحية.. وينشر صورة من داخل أحد المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، صورة له من داخل أحد المستشفيات اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل المستشفى قائلاً: "الحمد لله رب العالمين".

ولم يكشف خالد الغندور أي معلومات بخصوص صحته ولا ماذا يعانى، واكتفى بهذا التعليق، ليتمنى له المتابعون الشفاء العاجل والعودة سريعًا لمكانته.



خالد الغندور

وكان خالد الغندور، أكد أنه سيواصل مسيرته فى العمل بالإعلام بعد إقالته من قناة نادى الزمالك، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "للأسف البعض يتعامل مع نادى الزمالك كأنه ملك أشخاص، ولابد أن تكون مواليا لشخص وضد شخص آخر، ولكن خالد الغندور يتعامل مع نادى الزمالك ككيان وليس أشخاصا.

وأضاف الغندور، "مبروك للمستشار مرتضي وقائمته وحظ أوفر لأحمد سليمان وقائمته، والمجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية وتوفير الاستقرار داخل النادي وتحقيق حلم الجماهير الوفية والمحبة للكيان.

وتابع، "لابد أن يفهم البعض أنا لا أتعامل مع نادى الزمالك كأنه سبوبة أو مصلحة وده منذ أن كنت لاعبا مرورا بتواجدى كإعلامي منذ 17 سنة، وفى أكثر من قناة، والبعض من الجماهير يبعث لي فيديو للمستشار مرتضي منصور وهو يقول أن خالد الغندور خارج قناة الزمالك.

واختتم خالد الغندور قائلا، "هنا رسالتي للمستشار ولبعض الكارهين ربنا يولي من يصلح ومن كل قلبي أتمني دائما للزمالك كل خير سواء متواجد أو غير متواجد، وأكيد سأستمر في الإعلام فى أى مكان، وسأظل أحب وأحترم الزمالك و جمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا اليه.