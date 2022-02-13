شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفاء وتأهيل للاعبى المصرى عقب نهاية مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه لاعبو المصرى إلى النادى الصحى الملحق بفندق ريبادو بمدينة جاروا الكاميرونية، عقب نهاية مباراته أمام مضيفه فريق القطن بالجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك لتلقى جلسات الاستشفاء والتأهيل التى يشرف على تنفيذها الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفى وهى التي يسعى من خلالها لإزالة أية أثار للإرهاق لدى اللاعبين بعد المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون على مدار شوطى المباراة التي أقيمت في طقس حار للغاية.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق البورسعيدى مرانًا خفيفًا ظهر غدٍ الإثنين بملعب سيناجيس قبل أن يتوجه الفريق إلى مطار جاروا استعدادًا للسفر إلى دوالا عبر رحلة طيران داخلي تستغرق قرابة تسعين دقيقة.

من جانبه، أعرب معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن رضاه عن أداء اللاعبين والنتيجة التي حققوها خلال مباراة القطن الكاميروني، التي جمعت الفريقين عصر اليوم على استاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وأكد الشعباني في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي أقيم عقب نهاية المباراة، أن لاعبي المصري كانوا على مستوى المسئولية خلال المباراة، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل فى الشوط الأول وكاد أن يسجل من الفرص التى لاحت له .

أضاف الشعباني أن المصري إضطر للتراجع خلال الشوط الثاني بسبب نفاذ المخزون البدني للفريق، بعد تأثر اللاعبين بدرجة الحرارة المرتفعة بالكاميرون، مؤكدا أن المصري كان بإمكانة إحراز هدفين عقب نزول اموتو وحمودى .

واختتم الشعباني مؤكدا أن نتيجة المباراة جيدة بالنظر لقوة وخبرة الفريق الكاميروني صاحب التاريخ الجيد فى تمثيل بلاده بالبطولات الإفريقية .