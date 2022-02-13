شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة "إيسترن كومباني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة زعيم الثغر للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمواجهة فريق "إيسترن كومبانى" المقرر لها غدا الإثنين فى الثالثه عصرا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: حراسة المرمى، محمد عبد المنصف وأحمد يحيى.. خط الدفاع، عبد الله نصيب ومحمود شبانه وصبرى رحيل ومحمد عبد السلام والسيد سالم وهشام صلاح، خط الوسط.. أحمد نبيل مانجا، مورو سليفى وعبد الغنى محمد ومروان عطيه وكريم الديب وأحمد عادل ميسى وسعيدو سمبورى.. خط الهجوم: أحمد راشد وإبراهيم حسن خالد الغندور مابولولو وبنجامين بوتينج.

ويغيب عن الفريق كلا من: صبحى سليمان وكريم ممدوح وحسام عاشور ومروان النجار فوزى الحناوى وكريم يحيى.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على حضور مران زعيم الثغر الأخير وقبل الدخول في المعسكر المغلق لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز على فريق "إيسترن كومبانى" وإسعاد جماهير سيد البلد.

وعقد محمد مصيلحى جلسة مع حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، وتوأمه إبراهيم؛ للاطمئنان على الحالة الفنية والمعنوية للاعبين قبل مواجهة "إيسترن كومبانى" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى حسام حسن إلى تحقيق الفوز على "إيسترن كومبانى"من أجل المنافسة المبكرة والدخول فى المربع الذهبى وشهد التدريب الأخير خماس من اللاعبين لدخول قائمه الـ20 لاعبا والتى أصبح الجهاز الفنى فى حيرة بسبب جاهزية وجود عدد كبير من اللاعبين.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز بقيادة مديره الفنى حسام حسن على نظيره الجمارك أحد فرق الدرجة الثالثة برباعية نظيفة، وسجل أهداف زعيم الثغر هشام صلاح "هدفين" وعبد الغنى وأحمد راشد كل منهما هدف.