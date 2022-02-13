شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وعبد القادر وياسر جاهزون للمشاركة في تدريبات الأهلي رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الثلاثي علي معلول وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأحمر، جاهزون للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهم بدءا من غد الإثنين بشكل طبيعي، رغم الإصابة التي لحقت بهما خلال المشاركة في مباراة الهلال السعودي بلقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

واشتكى علي معلول من كدمة قوية في الكاحل بينما اشتكى عبد القادر من آلام في الكتف وعانى ياسر من كدمة خطيرة في العين.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبي الفريق بعد مباراة الهلال السعودي أمس في كأس العالم للأندية بالإمارات.

وقال أبو عبلة، إن لاعبي الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي أمس، وسوف يخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات.

وأوضح أبو عبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث إن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبد القادر من آلام في الكتف.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية، بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.