شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أسعى لحل مشكلة الفرص الضائعة.. وحققنا انتصارا صعبا على أهلي طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز بهدفين مقابل هدف على حساب الأهلي طرابلس الليبي وحصد 3 نقاط مهمة في بداية مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أن الانتصار مهم كونه في بداية المشوار، وكان لا بد من الانتصار لتكون البداية القوية في هذا الدور في ظل رغبة النادي في المنافسة على اللقب القاري.

وأوضح جلال أنه رغم التأخر بهدف في الشوط الأول إلا أنه كان راضيا تماما عن أداء اللاعبين في هذا الشوط وطالبهم فقط بين الشوطين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، وهو ما تحقق بالفعل ونجح بيراميدز في التسجيل والعودة وتحقيق الانتصار المهم للغاية في هذا الدور.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز على أنه لم يجر التغييرات بين الشوطين لثقته في اللاعبين، كما أن فريق الأهلي كان جيدا للغاية ويمتلك لاعبين وجهازا فنيا على أعلى مستوى، وسيكون لهم دور كبير في تحديد المتأهلين من المجموعة، معبرا عن رضاه على عدم إصابة أي لاعب في اللقاء، كما أن الغيابات في طريقها للعودة مرة أخرى وبالتالي اكتمال الصفوف في المرحلة المقبلة.

وأكد أن هناك مشكلة يسعى لعلاجها متمثلة في إضاعة الفرص الكثيرة ومنذ اليوم الأول تلك المشكلة موجودة ويعمل على أن يكون هناك حلول لتلك المشكلة الهجومية والتسجيل من الفرص التي تتاح والعمل جار عليها بكل قوة من جانب الجهاز الفني، مشددا على أن الانتصار في بداية مرحلة صعبة ولقاءات متتالية مهم للغاية، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية متتالية في الدوري وكأس الكونفدرالية وهناك مباراة كل 3 أيام، وبالتالي كان لا بد من الانتصار في مواجهة الأهلي الليبي والتواجد مبكرا في صدارة المجموعة موجها التحية للاعبين على الأداء القوي والعودة في النتيجة بعد التأخر للتعادل ثم الانتصار.

المدير الفني لبيراميدز عبر عن سعادته بوجود لاعب في صفوف فريقه بحجم وإمكانيات عبد الله السعيد، مشددا على أنه إضافة لكل فريق وطريقة اللعب في بيراميدز مناسبة له تماما وهو سعيد في النادي، كما أنه كان من أفضل اللاعبين في مباراة الأهلي الليبي وقدم مواجهة قوية للغاية، ووجوده مهم تماما، والفريق بحاجة لكل اللاعبين في ظل تلاحم اللقاءات المتتالية في المرحلة المقبلة.

إيهاب جلال أكد أنه يعمل يوميا في التدريبات على علاج بعض الأخطاء التي تظهر في الدفاع، ولكن الأمور في تحسن مستمر، وراض تماما عن الأداء بسبب عدم تجمع الفريق لفترة طويلة بسبب الغيابات، وفي النهاية الأمور تسير بصورة جيدة والفريق يحتاج كل لاعبيه مستقبلا للمنافسة على جميع البطولات.