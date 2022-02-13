كشافو وست هام في زيارة لمصر لاختيار أفضل الشباب الموهوبين بكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

سيتواجد كشافو نادي وست هام الإنجليزي في مصر، لاكتشاف الموهوبين المصريين في كرة القدم، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري، ضمن جولة تمتد لأسبوعين داخل مصر والسعودية والإمارات لاختيار 20 لاعبًا موهوبًا يتم منحهم الفرصة لإجراء فترة معايشة داخل النادي الإنجليزي الشهير.

ومن المنتظر أن يشارك بالاختبارات ما يزيد عن 150 شابا موهوبا ممن قاموا بالتسجيل عبر إحدى المنصات، لحضور الفعالية التي ستقام بالقاهرة، وسوف يتم تقييم اللاعبين وفقا لبعض المعايير الفنية والبدنية التي وضعها خبراء أكاديمية وست هام الإنجليزي، ليتم تصفيتهم واختيار أفضل الموهوبين ليفوزوا بتجربة العمر.

في هذا السياق أعرب أحمد زلط، مدير المنصة في مصر، عن سعادته بانطلاق سلسلة فعاليات اكتشاف الموهوبين بمجال كرة القدم داخل مصر، لافتا إلى أن البداية مع فريق وست هام الإنجليزي ويليها سلسلة من الأندية العالمية الأخرى، وقال "تتيح تجربة العمر لهؤلاء الموهوبين فرصة إجراء فترة معايشة داخل نادي وست هام بمدينة لندن، حيث يتكفل النادي الإنجليزي بتكاليف السفر والإقامة، بجانب الإجراءات اللوجيستية الأخرى".

وأضاف زلط، أنه وفقا لاتفاقية الشراكة بين وست هام الإنجليزي والمنصة، فإن اختبارات الموهوبين ستكون جديدة من نوعها، حيث تتكون من 3 حصص تدريبية متكاملة على أعلى مستوى بحضور مدربين مؤهلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإشراف على الاختبارات، مشيرًا إلى أن رؤية المنصة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ودعم المواهب الرياضية وتأهيلهم ليكونوا محترفين دوليين يرفعون اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تتضمن فترة الاختبارات إجراء تقييم وتحليل أداء ومستوى الحضور الذهني للاعبين بشكل مستمر على مدار أيام الاختبارات الثلاثة، بحيث يحتوي التقرير على درجة تركيز اللاعب ومهاراته وكفاءته في أداء التدريبات المطلوبة من حيث المستوى البدني والفني وغيرها، مما يمنح اللاعبين فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات الاحترافية داخل وخارج الملعب، سواء تم اختيارهم للحصول على تجربة المعايشة الخارجية من عدمه.

ومن المنتظر أن يتم تسليم كل لاعب مشارك في الاختبارات تقريرا شاملا يتضمن تحليل مستواه الفني والبدني، بجانب فيديوهات خاصة به يحق له استغلالها فيما بعد، مقابل رسوم رمزية، مما يساهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للاحتراف المبكر.

وبعد اختيار أفضل الموهوبين في كرة القدم، سوف يتم عقد جلسة خاصة لمنحهم نصائح فنية وكروية تساعدهم على الاحتراف بالخارج.