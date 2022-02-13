اتحاد الكرة عن أنباء طلب كيروش تعديل جهازه المعاون: لم نطلع على تقريره بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأنه حتى الآن لم يتم عرض التقرير الخاص بكارلوش كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على أعضاء المجلس ليتعرف على ما أثير حول طلبه رحيل أعضاء من جهازه المعاون.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "حازم إمام ومحمد بركات اختصاصهما الأمور الفنية للمنتخبات المصرية، باعتبار خبرتهما الكبيرة في كرة القدم".

وتناولت وسائل الإعلام أنباء عن رغبة كارلوس كيروش في رحيل عصام الحضري مدرب حراس المرمى، وضياء السيد المدرب العام.

وتابع الكومي حديثه: "كيروش عقد جلسة مع محمد بركات وحازم إمام عقب العودة من بطولة الأمم الأفريقية، وقدم لهما تقريرا فنيا عن البطولة قبل السفر في إجازة للبرتغال".

وأضاف: "كيروش عرض تقريره الخاص بالبطولة ومتطلباته قبل الاستعداد لمواجهة السنغال في بطولة أمم أفريقيا".

وواصل: "ناس كثيرة للغاية قالت أن كيروش طلب تعديل جهاز المعاون ونحن كأعضاء اتحاد حتى الآن لا علم لنا مطلقا بهذه المعلومة ولم يثبت صحتها من عدمها لأن متطلبات الجهاز الفني ستعرض علينا يوم الثلاثاء المقبل في جلسة مجلس إدارة الاتحاد".

واختتم قائلًا: "سنري متطلبات كيروش وإن كان قد طلب تعديل الجهاز الفني، لكن حتى الآن لا يوجد معلومة في هذا الخصوص، لكن بمجرد التعرف على مطالبه سنعلها في وسائل الإعلام المختلفة".