مدرب المصري يكشف أسباب التعادل أمام القطن الكاميروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على تعادل فريقه أمام القطن الكاميرون بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستهل المصري البورسعيدي مشواره في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقية لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه القطن الكاميروني.

وقال الشعباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" سيطرنا على غالبية فترات الشوط الأول، ولاحت لنا العديد من الفرص السهلة".

وأضاف:" تأثرنا بشدة خلال الشوط الثاني بسبب الطقس الحار للغاية.".

وتابع: "التغييرات خلال الشوط الثاني كانت تهدف لتجديد دماء الفريق وتنشيط الهجوم وهو ما حدث بالفعل".

وتقاسم الفريقان المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (المتصدر)، الذي تغلب 1 / صفر على أوتوهو الكونغولي، الذي تذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.