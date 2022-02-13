كوكا يشارك في خسارة قونيا سبور أمام طرابزون في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك أحمد حسن"كوكا"، محترف فريق قونيا سبور في خسارة أمام نظيره طرابزون سبور، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بالدوري التركي.

وتقدم اللاعب أدين فيسكا بالهدف الأول لفريق طرابزون سبور في الدقيقة 13، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأحرز اللاعب سوكول سيكاليشي هدف قونيا سبور الوحيد في الدقيقة 83.

وشارك كوكا في تشكيل قونيا سبور كأساسي وخرج في الدقيقة 64 ليدخل بدلا منه اللاعب سوكول سيكاليشي الذي سجل هدف فريق قونيا سبور الوحيد.

وبتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد قونيا سبور عند 48 بالمركز الثاني.