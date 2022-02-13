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بعد نقله إلى المستشفى.. مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لخالد الغندور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تواجده في أحد المستشفيات، معلقا عليها بـ"الحمد لله رب العالمين".

وكشف مصدر مقرب من الغندور، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه أثناء تواجده في الإمارات لقضاء فترة إجازة، تعرض لأزمة صحية مفاجئه.

وأوضح المصدر، أن الغندور عانى من آلام شديدة في المعدة، أدت إلى نقله لأحد المستشفيات بالإمارات.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن استبعاد خالد الغندور بعد فوزه بالانتخابات من تقديم البرامج من قناة الزمالك.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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