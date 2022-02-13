نقل خالد الغندور إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له داخل غرفة بأحد المستشفيات وعلق عليها: "الحمد لله رب العالمين.

وقبل ساعات، أعلن مرتضى منصور، عقب فوزه بانتخابات نادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، رحيل محمد أبو العلا وخالد الغندور عن العمل بقناة الزمالك.

ومن جانبه، استنكر لاعب الزمالك السابق ومقُدم برنامج زملكاوي على قناة ناديه، إعلان رئيس النادي، مرتضى منصور، رحيله عن القناة.

ودوّن الغندور، عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم السبت، قائلاً:"للأسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كأنه ملك أشخاص ولابد أن تكون موالي لشخص و ضد شخص آخر و لكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان و ليس أشخاص ومبروك للمستشار مرتضى و قائمته و حظ أوفر لكابتن أحمد سليمان و قائمته".