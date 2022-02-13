هدف لياو يدفع ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي

صعد ميلان إلى صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الفوز 1-0 اليوم الأحد على ضيفه سامبدوريا بفضل هدف مبكر من الجناح المتألق رفائيل لياو.



وبهذا الفوز تقدم فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى المركز الأول بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة متجاوزا إنتر ميلان ونابولي اللذين تعادلا 1-1 في قمة الجولة أمس السبت.



وحاليا يتخلف إنتر حامل اللقب بفارق نقطة واحدة عن جاره إلى جانب مباراة مؤجلة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة.



ونجح الجناح البرتغالي الدولي لياو في الإفلات من الرقابة وأرسل الكرة بدقة واضحة إلى الشباك بعد مرور 8 دقائق من عمر اللقاء الذي أقيم في ملعب سان سيرو، محرزا هدفه العاشر في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.



وبعد الهدف حافظ سامبدوريا على فرصته في العودة بفضل تألق حارس مرماه فلاديميرو فالكوني الذي أنقذ فرصا خطيرة لأصحاب الأرض الذين نجحوا في الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية، وبذلك توقف رصيد الفريق الزائر عند 23 نقطة في المركز 16.



المصدر: رويترز