الامارات | عاجل.. رفع الطاقة الاستيعابية لملاعب الإمارات إلى 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رفع الطاقة الاستيعابية لملاعب الإمارات إلى 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورابطة المحترفين الإماراتية، تحديثاً على بروتوكول دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب، حيث تم اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص PCR لا تتعدى 96 ساعة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، والسماح للفئة العمرية تحت 12 سنة بالتواجد في المدرجات، شرط الحصول على التطعيم، أو إبراز نتيجة فحص PCR لا تتعدى 96 ساعة.

وقال بيان صحافي صادر من اتحاد كرة القدم اليوم الأحد: «تقرر رفع النسبة المخصصة للحضور الجماهيري إلى 100%، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية، ومباريات منتخباتنا الوطنية، والمنتخبات الزائرة، ابتداء من الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة».



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