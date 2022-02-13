تعرف علي سبب نقل خالد الغندور للمستشفي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مقرب من خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن سبب تواجد الأخير داخل أحد المستشفيات اليوم الأحد .

وقال المصدر أن اللاعب تعرض لمشاكل في المعدة أثناء تواجده في دبي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وكان خالد الغندور نشر صورة له من داخل داخل أحد المستشفيات منذ قليل اليوم الأحد .

وتفاعلت الجماهير مع الصورة التي نشرها الغندور علي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من داخل المستشفي وكتب :" الحمد لله رب العالمين".

ولم يعلن خالد الغندور سبب تواجده داخل المستشفي حيث تسألت الجماهير عن السبب وقامو بالدعاء لنجم الزمالك السابق بالشفاء العاجل .

وكان الغندور قد نشر منشور له علي فيس بوك أمس كتب خلاله :" للاسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كإنه ملك اشخاص و لابد ان تكون موالي لشخص و ضد شخص اخر و لكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان و ليس اشخاص و مبروك للمستشار مرتضي و قائمته و حظ اوفر لكابتن احمد سليمان و قائمته و المجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية و توفير الاستقرار داخل النادي و تحقيق حلم الجماهير الوفية و المحبة للكيان و لابد ان يفهم البعض انا لا اتعامل مع نادي الزمالك و كإنه سبوبة او مصلحة و ده منذ ان كنت لاعبا منذ ٣٥ سنة مرورا بتواجدي كإعلامي منذ ١٧ سنة و في اكثر من قناة و البعض من الجماهير تبعث لي فيديو للمستشار مرتضي منصور و هو يقول ان خالد الغندور خارج قناة الزمالك و هنا رسالتي للمستشار و لبعض الكارهين ربنا يولي من يصلح و من كل قلبي اتمني دائما للزمالك كل خير سواء متواجد او غير متواجد و اكيد سأستمر في الاعلام في اي مكان و سأظل احب و احترم الزمالك و جمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا اليه ".

وفي سياق اخر كشف أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نقل مباراة الفريق الأبيض المقررة أمام سموحة بالجولة التاسعة في الدوري الممتاز إلى ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية بدلا من ستاد الإسكندرية.

جاء ذلك بعد موافقة مسؤولي سموحة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك عقب الاتصالات التي أجراها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويواجه الزمالك فريق سموحة الثلاثاء المقبل في الخامسة والنصف مساء.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس السياق يستمر غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباريات فريقه خلال لقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة، ويخضع لاعب الوسط لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

ويعاني الزمالك من نقص عددي في خط الوسط ، مما دفع الجهاز الفني للاعتماد على اللاعب الصاعد ماجد هاني في الفترة الأخيرة.