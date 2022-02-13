بيراميدز يهزم أهلي طرابلس بثنائية في ضربة البداية بالكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد.

سجل محمد الطبال لاعب أهلى طرابلس الليبى الهدف الأول لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 21 من عمر المباراة فيما سجل هدفي بيراميدز إسلام عيسى في الدقيقة 56 ثم أضاف وليد الكارتى الهدف الثاني في الدقيقة 80 .

وبهذه النتيجة حصد بيراميدز أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية متصدرا مجموعته.

وبدأ بيرامديز المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - محمود صادق - إبراهيم توريه - أحمد فتحي - محمود الجباس - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة - محمود صابر.