شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك: سعيد بثقة جماهيرنا وهذا رأيي في أداء المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ويل فويجت، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن أداء فريقه أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مصر.

وقال فويجت، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: أرى أن فريق ليكلاند ماجيك جيد جدًا وقدم مباراة كبيرة، خاصة في الرميات الثلاثية التي تفوقوا فيها بشكل كبير وجعلت الفارق في النقاط يصبح أكبر، ولاعبو الزمالك حاولوا أن يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة، ولكن مجرد مشاركتنا في هذه البطولة فهو مكسب في حد ذاته.

وأضاف: هذه التجربة مفيدة للغاية بالنسبة للزمالك، ولكنهم في النهاية واجهوا أفضل اللاعبين الذين من الممكن أن يتنافسوا معهم في مباراة طوال تاريخهم، وبالتأكيد سيحققون استفادة كبيرة من مشاركتهم في بطولة بحجم كأس العالم للأندية.

وتابع: سعيد بأن جماهيرنا كانت متوقعة أن نفوز خلال هذا اللقاء بسبب ما قدمناه في المباراة الأولى، لكننا في النهاية واجهنا فريقا قويا للغاية ويمتلك لاعبين من الأفضل في العالم وشاركوا في بطولات كبيرة من قبل، وفي النهاية أنا مندهش من توقع جماهيرنا أن نحقق المكسب لأننا كنا نواجه فريقا كبيرا بالفعل.

واستطرد: كنت أتمنى أن نواجه ليكلاند ماجيك في المباراة الأولى؛ لأنهم كانوا مرهقين من مشوار السفر الطويل ولم يظهروا بشكل جيد أمام فلامنجو البرازيلي، ولكننا سنحاول أن نتدارك أخطاءنا في المستقبل ونتعلم من مشاركتنا خلال هذه البطولة.

وعن مشاركة محترفي الزمالك في البطولة قال فويجت: هم جيدون للغاية ومميزون وقدموا أداء كبيرا معنا خلال البطولة وكان تأثيرهم إيجابيا، لكننا كنا نلعب في الدوري ثم توقفنا للعب في كأس العالم ثم سنعود للعب في الدوري مرة أخرى، وهذه معادلة صعبة، بسبب أنني استبعدت اللاعبين الأساسيين من المشاركة في دقائق كثيرة خلال المباريات، ولكن أفضل توقيت لنا خلال لقاء ليكلاند كان في وجود لاعبينا المحليين، ولهذا لم أقم بإشراك المحترفين مرة أخرى عندما قدمنا أداء جيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.