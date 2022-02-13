شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية وإطالات للاعبى الزمالك بمجمع الصالات استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادى، فى إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على تنفيذ اللاعبين للتدريبات البدنية والإطالات من أجل إزالة الإرهاق لدى اللاعبين بعد مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي فى دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق لمباراة سموحة الثلاثاء المقبل فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي أمس السبت، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا.