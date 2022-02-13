شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وأهلى طرابلس الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على أهلى طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

جاء الهدف الأول للضيوف عن طريق محمد الطبال فى الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد استغلال كرة عرضية من محمد المنير من جهة اليسار فشل دفاع بيراميدز في ابعادها فوصلت الكرة إلى محمد الطبال المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الشوط الثاني سجل إسلام عيسى لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه فى شباك أهلى طرابلس بالدقيقة 56، قبل أن يخطف وليد الكارتى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 80.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر، وفي الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، وفي الهجوم: فاجري لاكاي.

هدف أهلى طرابلس الليبي

هدف بيراميدز الأول

هدف بيراميدز الثانى