شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسي: أهدرنا فوزا عريضا على أهلى طرابلس.. وحققنا المطلوب من المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إسلام عيسى، نجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز الذى حققه الفريق على حساب أهلي طرابلس الليبي فى بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بهدفين مقابل هدف، وتسجيله أحد الأهداف التى كانت كفيلة بتأمين الثلاث نقاط الأولى للفريق فى مشوار المجموعات.

وشدد عيسى على أن الفوز مهم للغاية بعد التوقف الطويل مؤخرا والفريق كان بإمكانه تسجيل نتيجة كبيرة بعدما أضاع اللاعبون عدة أهداف وفرص محققة، وبسبب التسرع ضاعت العديد من الفرص، والمدير الفني طالب اللاعبين بضرورة عدم التسرع والهدوء والتسجيل في اللقاء وهو ما تحقق بالفعل.

وأوضح أن الفريق كان بإمكانه تحقيق فوز كبير وانتصار عريض لولا إضاعة الفرص ولكن في النهاية الفوز مهم لصدارة المجموعة مبكرا.

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا ومثيرا على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.