شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب تأجيل مباراة سيراميكا فى الدوري بسبب تأخر العودة من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو النادي المصري طلبا إلى لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراتهم أمام سيراميكا فى الدوري العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، وذلك لظروف مشاركة المصري فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يعود المصري إلى القاهرة مساء الثلاثاء المقبل لظروف الطيران الداخلي فى الكاميرون، وهو ما أخر عودة الفريق عقب انتهاء مباراته مع القطن، ويرى مسؤولو المصري أنه من الصعب على الفريق أن يخوض مباراته المقبلة أمام سيراميكا عقب عودته من الكاميرون بأقل من 48 ساعة.

من جانبه، أعرب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن رضاه عن أداء اللاعبين والنتيجة التي حققوها خلال مباراة القطن الكاميروني، التي جمعت الفريقين عصر اليوم على استاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وأكد الشعباني في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي أقيم عقب نهاية المباراة، أن لاعبي المصري كانوا على مستوى المسئولية خلال المباراة، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل فى الشوط الأول وكاد أن يسجل من الفرص التى لاحت له .

أضاف الشعباني أن المصري إضطر للتراجع خلال الشوط الثاني بسبب نفاذ المخزون البدني للفريق، بعد تأثر اللاعبين بدرجة الحرارة المرتفعة بالكاميرون، مؤكدا أن المصري كان بإمكانة إحراز هدفين عقب نزول اموتو وحمودى .

واختتم الشعباني مؤكدا أن نتيجة المباراة جيدة بالنظر لقوة وخبرة الفريق الكاميروني صاحب التاريخ الجيد فى تمثيل بلاده بالبطولات الإفريقية .