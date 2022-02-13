شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة "البنك" لتحفيز اللاعبين لموقعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، مكافأة الفوز على البنك الأهلي بالأسبوع الثامن من عمر الدورى الممتاز بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب لتحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات أمام فريق الزمالك بالأسبوع التاسع والمقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب.

وحرص وليد عرفات على حضور تدريب الفريق وطالب اللاعبين والجهاز الفني باستمرار الزحف نحو المربع الذهبي والأداء الرجولي فى موقعه الزمالك المقبلة.

ويغيب عن سموحة الثنائي مروان حمدي وأحمد بيكهام للإيقاف، ونجح أحمد سامي المدير الفني في تعويض غياب اللاعبين وسد العجز في الدفاع والهجوم بالدفع باللاعب احمد حكم بديلا لبيكهام فيما سيقوم اللاعب اليا سيلا باللاعب كمهاجم صريح بديلا لغياب مروان حمدي.

وأرسل الاتحاد المصري لكره القدم خطابا بنقل الفريقين والتي كان مقرر لها استاد الإسكندرية لتقام على ملعب برج العرب.