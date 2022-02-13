شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الشباب يسحب شكواه ضد الأهلي باتحاد الكرة بعد حل الأزمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمر البكرى، صانع ألعاب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2001، عن تقديره وشكره لمسئولي القلعة الحمراء بعد التدخل لحل أزمته فى فريق الشباب مواليد 2001، لاسيما بعد تدخل رئيس النادي بشكل مباشر لحل مشكلته الأخيرة مع بعض مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي، مع الأخذ فى الاعتبار المعاملة الطيبة، علي حد وصف اللاعب، التي شاهدها وشعر بها خلال الأيام الماضية من قبل مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي وبالتحديد.

جاء ذلك بعد الجلسة الودية التي عقدها عمر البكري ووكيله حماده سليمان مع مسؤولي قطاع الناشئين بالأهلي فى مقر النادي بمدينه نصر منذ أيام، لحل كافة المشاكل التي تعرض لها منذ انضمامه للأهلي والاتفاق علي حصوله علي مستحقاته المالية المتأخرة وحل مشكلة السكن الخاص به، ومن ثم بدء صفحة جديدة مع مسؤولي قطاع الناشئين بقيادة خالد بيبو والتشيكي مايكل بروكيتش، وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها معه الخبير التشيكي ومترجمه ووضح له أي سوء فهم بل وإن بروكيتش أشاد بموهبة اللاعب بعد مشاهدته للفيديو الخاص باللاعب الشهير بـ"بيبو" و خلال مشاهدته في الملعب بعد الجلسة خلال التقسيمة الخاصة لفريق الشباب قبل لقاء الزمالك مباشرة والذي انتهي بالتعادل الإيجابي ١/١.

من جانبه رحب بروكيتش بعودة لاعب الأهلي الشاب لتدريبات فريق الشباب ومن ثم تجهيزه للمشاركة في المباريات تمهيدا لتصعيده إلى الفريق الاول مستقبلا، خاصة أن اللاعب لديه الحافز والرغبة في إثبات ذاته وأنه صفقة مهمة للنادي.

ومن جانبه كشف حمادة سليمان وكيل أعمال اللاعب أنه بصدد سحب الشكوى التي قدمها ضد النادي الأهلي للجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكره القدم بعد الجلسة المثمرة التي عقدها مسؤولي القطاع معه ومع اللاعب منذ ايام والتي انتهت بعودة بيبو الصغير للانتظام في تدريبات فريق الشباب مع الخواجة التشيكي ومن ثم حصوله علي كافة مستحقاته المتأخرة و حل أي مشاكل سابقه بعد توضيح الموقف وهو ما تفهمه اللاعب بطريقة خاطئة في التعامل مع بعض المسؤولين في القطاع.

الجدير بالذكر أن عمر البكري انضم للأهلي في الصيف الماضي من نادي دكرنس مقابل ٥٠٠ الف جنيه بعد صراع شرس مع أندية بيراميدز والزمالك والاسماعيلي إلا أن رغبه لاعب منتخب الشباب حسمت صفقه انتقاله للأحمر بعد الإشادة الفنية الكبيرة التي تلقاها اللاعب من قبل مسؤولي النادي في لجنتي المواهب والتطوير في ظل المهارات العالية التي يمتلكها بيبو الصغير كما يطلق عليه.

شاهد مهارات عمر البكري لاعب الأهلي الشاب: