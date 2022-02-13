شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: نفاد المخزون البدنى سبب التراجع وحققنا نتيجة جيدة أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، عن رضاه عن أداء اللاعبين والنتيجة التى حققوها خلال مباراة القطن الكاميروني، التى جمعت الفريقين عصر اليوم على استاد رومدى أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر.

وأكد الشعبانى فى تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذى عقد عقب نهاية المباراة، أن لاعبى المصرى كانوا على مستوى المسئولية خلال المباراة، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل فى الشوط الأول وكاد أن يسجل من الفرص التى لاحت له.

وأضاف الشعبانى أن المصرى اضطر للتراجع خلال الشوط الثانى بسبب نفاد المخزون البدنى للفريق، بعد تأثر اللاعبين بدرجة الحرارة المرتفعة بالكاميرون، مؤكدا أن المصرى كان بإمكانة إحراز هدفين عقب نزول اموتو وحمودى.

واختتم الشعبانى مؤكدا أن نتيجة المباراة جيدة بالنظر لقوة وخبرة الفريق الكاميرونى صاحب التاريخ الجيد فى تمثيل بلاده بالبطولات الأفريقية.