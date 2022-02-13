الجمهور للاعبين بعد خسارة برونزية السلة: "الدورى يازمالك"

القاهرة - سامية سيد - طالبت جماهير الزمالك لاعبى فريق السلة، بعد خسارة برونزية بطولة كأس العالم لأندية السلة، بتحقيق بطولة الدورى، وعقب نهاية المباراة هتفت الجماهير للاعبين، "الدورى يا زمالك.. أبطال أفريقيا أهم.. أهم أهم أبطال أفريقيا أهم".

وتمكن فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي من تحقيق الفوز على نادى الزمالك بنتيجة 113/78 ليحصد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى مصر.

والتقى الزمالك ليكلاند ماجيك الأمريكي لتحديد صاحب المركز الثالث فى البطولة، والذى انطلق فى الخامسة مساء اليوم الأحد.

ونجح الفريق الأمريكي في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة ٣٠/٢١، وفي الفترة الثانية استمر تفوقه لينهيها وينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٦٣/٤٣.

وفي الفترة الثالثة استمر تفوق الفريق الأمريكي لينهيها لصالحه بنتيجة ٨٣/٥٧، كما نجح في التفوق في الفترة الرابعة لينهيها لصالح وينهي اللقاء بنتيجة ١١٣/٧٨.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.