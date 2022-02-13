الامارات | «معذب القطط» يخرج من تشكيلة وست هام أمام ليستر بعد المشاركة في الإحماء

شكرا لقرائتكم خبر عن «معذب القطط» يخرج من تشكيلة وست هام أمام ليستر بعد المشاركة في الإحماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج كيرت زوما مدافع وست هام يونايتد من تشكيلة ناديه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد المشاركة في فترة الإحماء، ودخل عيسى ديوب بدلا منه، وفقا لما أعلنه النادي اللندني اليوم الأحد.

وكان زوما في التشكيلة الأساسية رغم وجود جدل كبير حوله بعدما ظهر في فيديو وهو يتعامل بعنف مع قطته. وتقدم اللاعب باعتذار عن تصرفه في وقت لاحق.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام، الذي اختار المدافع الفرنسي للعب أمام واتفورد بعد هذه الواقعة، إنه محبط من تصرف اللاعب لكنه أصر على اختيار أفضل تشكيلة ممكنة لمحاولة تحقيق الفوز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news