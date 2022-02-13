الامارات | ختام بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.. الإمارات تتصدر والبرازيل وصيفا

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.. الإمارات تتصدر والبرازيل وصيفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، أولى فعاليات اتحاد الامارات للجوجيتسو في الموسم الجديد، والتي نظمها بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وجاءت نزالات البطولة في يومها الختامي غاية في القوة والتشويق، لتختتم بتتويج بالمز الرياضية برصيد 30550 نقطة، وكوماندو جروب في مركز الوصيف برصيد 25950 نقطة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 24330 نقطة.

وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، برصيد 84380 نقطة 171 ميدالية ملونة، وحلت البرازيل ثانيةً برصيد 35450 نقطة و70 ميدالية ملونة، فيما حلّت كولومبيا في المركز الثالث مع 14700 نقطة 27 ميدالية ملونة.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كلٌ من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونونو دلغادو الخبير العالمي في العلوم الرياضية ورئيس لجنة اختيار لشبونة العاصمة الأوروبية للرياضة 2021، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة.

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