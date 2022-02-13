الامارات | منتخب لبنان يصطاد «صقور الأردن» في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب لبنان يصطاد «صقور الأردن» في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المنتخب اللبناني لكرة السلة انتصاراً مستحقاً على نظيره الأردني بنتيجة «64-52»، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد لحساب الدور ربع النهائي في بطولة المنتخبات العربية للرجال، المقامة حالياً في نسختها الـ 24 على صالة نادي النصر في دبي، ويسدل الستار عنها يوم 16 الجاري.

وضرب المنتخب اللبناني موعدٍ في الدور نصف النهائي مع مفاجأة البطولة المنتخب الصومالي الذي نجح بدوره في التأهل للمربع الذهبي بفوزه على نظيره الليبي «92-88».

ونجح المنتخب اللبناني في بسط أفضليته على مجريات لقاء الأردن، ما قاد لاعبي «منتخب الأزر» لنيل الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع «16-12 و15-10 و18-16 و15-14».

ويدين «منتخب الأرز» في تحقيق انتصاره إلى تألق كل الثنائي علي حيدر وهايك غيكوجيان في الجانب الهجومي بتسجيل كل منهما 14 نقطة، بجانب تألق لاعب الارتكاز أتور ماجوك في الجانب الدفاعي بتسجيله لـ 13 التقاط ناجح للكرات المرتدة عن السلة.

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