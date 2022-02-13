الامارات | دبا الفجيرة يفوز على الحمرية ويقترب من التأهل لدوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يفوز على الحمرية ويقترب من التأهل لدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الفجيرة على مضيفه الحمرية بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الاولى سجلهما خالد عبد الله في الدقيقة 75 والبرازيلي روجر ميندونكا (79) ليصبح رصيده 49 نقطة، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 36 نقطة ليتسع الفارق بين دبا الفحيرة وفريق دبا الحصن صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة إلى 11 نقطة تجعل من دبا الفجيرة الاقرب للتأهل واللعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين.

وفي مباراة اخرى فاز الفجيرة على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد حيث سجل للفجيرة يعقوب يوسف (22)، والبلجيكي وليام اوسو (87) بينما سجل للتعاون بوشعيب سفياني (33) ليصبح رصيد الفجيرة 29 نقطة والتعاون 10نقاط.

وتعادل الرمس مع الذيد بهدف لمثله حيث سجل للاول البرازيلي ليما (76) وللثاني التشيكي راديك (22) ليصبح رصيد الذيد 15نقطة.

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