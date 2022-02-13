50 % من الجمهور لمباراة لايبزج وسوسيداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي لايبزج الألماني أمس حصوله على إذن من دائرة الصحة بالمدينة بحضور 50% من جماهيره في ملعبه في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام ريال سوسيداد الإسباني. وسيتمكن حوالي 24758 مشجعا من حضور مباراة الفريقين بذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 للمسابقة القارية يوم الخميس المقبل. وذكر النادي أن 2829 مشجعا يحملون تذكرة موسمية وقدموا في وقت سابق «ضمان مقعد منتظم» لا يحتاجون لشراء تذكرة جديدة للمباراة. وشدد لايبزج على أن إدارته سوف تستمر في فعل كل ما هو ممكن لتواجد الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية للملعب في ظل ظروف فيروس كورونا.

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