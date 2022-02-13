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الريان يقيل لوران بلان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي الريان القطري أمس مدربه الفرنسي لوران بلان.

وتولى بلان (56 عاما)، الذي درب المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان من قبل، تدريب الريان في ديسمبر 2020، وترك الفريق وهو يحتل المركز التاسع في دوري نجوم قطر.

ولم يمنع التعاقد مع لاعبين أمثال ستيفن نزونزي وخاميس رودريجيز وياسين براهيمي من الخسارة في 7 مباريات من أصل 17 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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