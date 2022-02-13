الريان يقيل لوران بلان

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وتولى بلان (56 عاما)، الذي درب المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان من قبل، تدريب الريان في ديسمبر 2020، وترك الفريق وهو يحتل المركز التاسع في دوري نجوم قطر.
ولم يمنع التعاقد مع لاعبين أمثال ستيفن نزونزي وخاميس رودريجيز وياسين براهيمي من الخسارة في 7 مباريات من أصل 17 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.
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