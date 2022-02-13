ألافيس يعود للانتصارات عبر بلنسيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتنص ديبورتيفو ألافيس انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم منذ ما يقرب من 3 أشهر ونصف الشهر، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه بلنسيه، أمس في المرحلة الـ24 للمسابقة.

وارتفع رصيد ألافيس إلى 20 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان، في حين توقف رصيد بلنسيه، الذي حصد نقطتين فقط من لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند 30 نقطة في المركز الـ12.

وبادر ألافيس بالتسجيل عن طريق مامادو لوم نداي في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل جونزالو جويديس لمصلحة بلنسيه في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ومنح خوسيلو النقاط الثلاث لمصلحة ألافيس، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ويرجع آخر انتصار لفريق ألافيس قبل لقاء اليوم إلى السادس من نوفمبر الماضي، حينما تغلب على ليفانتي بالنتيجة ذاتها ضمن المرحلة الـ13 للمسابقة.