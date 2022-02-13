شتوتجارت ينصف مدربه رغم سوء النتائج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الرياضي لنادي شتوتجارت الألماني، سفن ميسلينتات، أن المدير الفني للفريق بلجرينو ماتاراتسو لا يزال جزءا من الحل وليس من المشكلة.

جاءت هذه التصريحات لميسلينتات لبرنامج «شبورت ستوديو» في القناة الثانية للتلفزيون الألماني أمس الأول بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها شتوتجارت أمام بايرليفركوزن 2/ 4.

تجدر الإشارة إلى أن شتوتجارت لم يخرج سوى بنقطة واحدة فقط من آخر 7 مباريات خاضها في الدوري الألماني.

وقال ميسلينتات «إن المدير الفني قريب من الفريق وهذا نراه بنسبة 100%، وليس هناك شيء يمكن نقاشه في هذا».

وأضاف ميسلينتات «إنه ليس هناك أي مؤشرات توحي بأن ماتاراتسو نفسه فقد إيمانه بقدراته فهو مليء بالطاقة دائما على مدار 24 ساعة في أيام الأسبوع، فليس هناك مؤشرات على فقدان الإيمان بقدراته».

يذكر أن شتوتجارت يحتل المركز الـ17 قبل الأخير في الدوري الألماني برصيد 18 نقطة من 22 مباراة.