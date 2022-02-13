ألكمار يلحق بذهبي الدوري الهولندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب فريق ألكمار تأخره بهدف أمام مضيفه جو أهيد إيجلز إلى فوز عريض 4 1/ أمس في المرحلة الـ22 من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز سبارتا روتردام على ضيفه فيليم 1 /0. ورفع ألكمار رصيده إلى 42 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد جو أهيد إيجلز عند 22 نقطة في المركز الـ14. وتقدم جو أهيد إيجلز بهدف عن طريق لوك بروفرز في الدقيقة 25 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك سام بوكيما التعادل لألكمار. وتقمص فانجيليس بافليديس دور البطولة ورجح كفة ألكمار بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و42 ثم أحرز بوكيما الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 85.

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