شكرا لقرائتكم خبر كلوب: قمة عطاء اللاعب بمنتصف الثلاثينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب عن أمله في التوصل قريبا لتسوية بشأن العقد الجديد للهداف المصري الدولي محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلون إلى قمة مستواهم في منتصف الثلاثينات.

وينتهي عقد صلاح الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو المقبل، مع ليفربول بعد 18 شهرا، وسط محادثات جارية بشأن العقد الجديد.

وأعرب قائد المنتخب المصري عن رغبته في البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه طلب عبر ممثليه الحصول على 300 ألف جنيه استرليني (407 آلاف دولار) أسبوعيا لتجديد عقده.

وقال كلوب في تصريحات صحفية أمس «قبل عام أو اثنين فإن أول ثلاثة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا عن صلاح، كانوا في سن الـ34 أو أكبر».

وأضاف «ليفاندوفسكي في الـ33، ثم ميسي ورونالدو في الـ34 ووالـ37، وإذا حالفك الحظ في خوض مسيرتك دون أن تتعرض لإصابات بالغة، سيكون بإمكانك اللعب لفترة أطول».

وأشار كلوب «الذروة لا تحدث في منتصف العشرينيات، الأفضلية القصوى تكون في أوائل الثلاثينيات ومنتصف الثلاثينيات، حيث يمكن للاعب أن يرى الأمور من منظور صحيح نظرا لما تعلمه خلال مسيرته».

وختم كلوب حديثه بالقول «بإمكانه استغلال ذلك وبإمكانه أن يصبح أفضل مما كان عليه قبل بضعة أعوام، لا يوجد سقف للعمر».