ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على سامبدوريا 1 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ25 من المسابقة. ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة. ورفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي لديه مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز الـ16.

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