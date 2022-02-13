المالكي يجري عملية الرباط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الدولي عبدالإله المالكي أمس، إلى عملية جراحية في العاصمة القطرية الدوحة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي قبل أن يرتدي قميص الهلال رسميا بعد أن قدم إليه من صفوف فريق الاتحاد في صفقة انتقال حر آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وكان المالكي أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الأول أمام نظيره الياباني، في المباراة التي احتضنها ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتقرر أن يبدأ المالكي تنفيذ الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في «سبيتار» بقطر، وذلك لمدة شهرين.