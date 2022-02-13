المالكي يجري عملية الرباط

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وكان المالكي أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الأول أمام نظيره الياباني، في المباراة التي احتضنها ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وتقرر أن يبدأ المالكي تنفيذ الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في «سبيتار» بقطر، وذلك لمدة شهرين.
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