عابدي يختتم المشاركة بأولمبياد الشتاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين حتى 20 فبراير الحالي بحلوله في المركز الـ44 من أصل 89 في الترتيب العام لمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة بزمن 2.46.85 دقيقة، بعد أن أنهى جولته الأولى من المسابقة بالمركز 51 بزمن 1.21.44 دقيقة، والمركز الـ45 بالجولة الثانية بزمن 1.25.41 دقيقة. وتعد المشاركة السعودية في هذه الدورة الشتوية العالمية هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة والخليج، حيث تسجل ضمن التطورات الرياضية المهمة نظرا لطبيعة طقس ومناخ المملكة، الذي نادرا ما يشهد الأجواء المناسبة لممارسة الرياضات الشتوية، عطفا على كون الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية لم يمضِ على تأسيسه سوى عامين.



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