16 ناديا بدوري eMBS الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الالكتروني eMBS في نسخته الثالثة غدا، ويستمر حتى 23 فبراير الحالي، ويقام لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان الـ16 بدرجة المحترفين في رياضة FIFA الالكترونية.

وحصل على لقب النسختين الماضيتين نادي الاتحاد الذي مثله اللاعبان مساعد الدوسري، وراكان المطيري في النسخة الأولى، وفي النسخة الثانية كان ممثله الوحيد مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الالكترونية.

وسيشارك في البطولة بنسختها الثالثة 16 ناديا وزعت على مجموعتين تضم كل مجموعة 8 أندية، لتتأهل منها 4 أندية إلى ربع النهائي ثم إلى النهائي.