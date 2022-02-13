16 ناديا بدوري eMBS الالكتروني

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وحصل على لقب النسختين الماضيتين نادي الاتحاد الذي مثله اللاعبان مساعد الدوسري، وراكان المطيري في النسخة الأولى، وفي النسخة الثانية كان ممثله الوحيد مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الالكترونية.
وسيشارك في البطولة بنسختها الثالثة 16 ناديا وزعت على مجموعتين تضم كل مجموعة 8 أندية، لتتأهل منها 4 أندية إلى ربع النهائي ثم إلى النهائي.
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