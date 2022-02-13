شكرا لقرائتكم خبر السلومي: الهلال لمبرجيني يقودها سائق «عراوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حمل الحارس السابق لفريق الهلال صالح السلومي إدارة النادي النتيجة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي المصري أمس الأول 0/ 4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، مؤكدا أن الإدارة بتعاقدها مع المدرب البرتغالي ليونارد جارديم لم تنجح في اختيار المدرب المناسب القادر على قيادة الفريق لتحقيق تطلعاته.

وقال «إن جارديم لم يحسن الاستفادة من عناصر الفريق وتوظيف إمكاناتها بالشكل المثالي بعد أن شهدت فترته تراجعا في الأداء والمستوى والنتائج حتى على المستوى المحلي».

وأضاف» في كثير من المواجهات يعدل الهلال النتيجة بصعوبة وفي والوقت الأخير من توقيت المباراة أمام فرق لا تقارن بإمكاناته».

وتابع «سبق أن حذرت كما هو حال غيري من محبي الفريق، من تراجع مستوى الفريق وغياب هويته، فمنذ رحيل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو والهوية الزرقاء غائبة عن الفريق والكل يدرك ذلك، كما أن تغيير المدربين في فترة وجيزة أثر على أداء الهلال الذي تأهل للمراحل الحاسمة في دوري أبطال آسيا بصعوبة بالغة بعد أن ساعدته نتائج فرق مجموعته، قبل أن يحقق اللقب».

وقال السلومي» الهلال على مستوى دوري المحترفين يتأخر بفارق كبير من النقاط عن الاتحاد المتصدر، وإن كانت لديه مباريات مؤجلة، وهذا يكشف الوضع الحقيقي للفريق».

وعن تقيمية لأداء الفريق في بطولة كأس العالم التي حل فيها رابعا، بعد أن خسر برباعية أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية، قال «الهلال أشبه بسيارة من نوع لمبرجيني لكن قائدها لا يستطيع إلا قيادة سيارة من نوع (عراوي)، فكل الإمكانات متوفرة لأن يصل الفريق إلى النهائي ويخوض معركة تاريخية لن تنسى».

وزاد «خسر الهلال أمام تشيلسي بهدف وحيد بعد مباراة كانت حديث العالم، وهذا لا يعود للمدرب جارديم، وإنما لرغبة اللاعبين في إبراز إمكاناتهم ووضع بصمة تاريخية في اللقاء، حيث أظهروا حماسا وروحا عالية وحرصا على الظهور بمستوى مشرف، إلا أن حقيقة عمل جارديم ظهرت في مباراة الأهلي المصري، وكشف للجميع سوء إدارته للقاء بعد أن كانت البرونزية قريبة من الفريق، حيث ظهر جليا سوء الإعداد النفسي والفني للمواجهة بدليل التصرفات الحمقاء من قبل اللاعبين البرازيلي ماثيوس بيريرا ومحمد كنو اللذين أحرجا زملاءهما وأحرجا الكرة السعودية بتلقي الفريق هزيمة قاسية».

وأردف «الهزيمة من الأهلي دللت على أن شخصية الهلال لم تكن حاضرة».

وأبان السلومي أن هجوم الهلال سيعاني بعد رحيل الفرنسي بافيتيمبي قوميز، وقال «قبل رحيله غاب قوميز عن التهديف ليس لتراجع في أدائه وإنما لطريقة جارديم التي لا تسهل وصول الكرات للمهاجمين بالطريق الأمثل والأسهل، وسيكون وضع الهلال محرجا في قادم الأيام ما لم تتدارك الإدارة وضعه الفني».

يذكر أن بعثة الهلال وصلت الرياض أمس قادمة من الإمارات، وخضع عناصرها إلى راحة يوم واحد على أن يعاود الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الشباب الخميس المقبل ضمن الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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