المحضار: الاتحاد قوة يصعب السيطرة عليها

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وشدد المحضار على أن الاتحاد بات يدخل كل مواجهة على أنها نهائي من حيث الإعداد لها فنيا وبدنيا وتكتيكيا وذهنيا، مما أثمر تحقيق نتائج مميزة ومبهرة على صعيد حصد النقاط وتسجيل الأهداف.
وأضاف «أصبح الاتحاد يمتلك عناصر أساسية وبدلاء يصعب على الخصوم السيطرة عليهم، كما أن لديه أكثر من لاعب قادر على تسجيل الأهداف، في مقدمتهم رومارينهو داسيلفا وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا وغيرهم».
وتابع «الفريق ظهر بشكل مميز في اللقاءات الماضية على الرغم من وجود غيابات أبرزها أحمد حجازي وإيغور كورنادو إلا أن البدلاء نجحوا في سد هذا الغياب وأظهروا الانسجام الذي يتمناه المدير الفني كوزمين كونترا، ودفع هذا الوهج الفريق لدخول كل لقاء على أنه نهائي، لذلك يحدث تنافس كبير بين اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل اقتحام التشكيلة».
وعن تأثر الفريق برحيل اللاعبين سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي للهلال، قال المحضار «الاتحاد لم يتأثر برحيلهما، حيث ظهر البرازيلي برونو هنريكي في وسط الملعب بصورة مختلفة، وأصبح علامة فارقة فنيا، كما أن الظهير الأيمن مهند الشنقيطي يقدم مستويات مميزة».
وعن المحترف البرتغالي أندريه فليبي، قال «إنه لاعب مميز ويقدم مستويات جيدة ولديه إمكانات مهارية ويحتاج بذل مجهود أكبر في الشق الدفاعي وسيظهر ذلك في اللقاءات المقبلة».
مكتسبات الاتحاد في الفترة الماضية بحسب المحضار
- تجهيز بدلاء مميزين مؤثرين من بينهم خالد السميري وعبدالرحمن العبود وهارون كمارا
- نجاح إدارة النادي والجهازين الفني والإداري في خلق أجواء مميزة في الفريق
- استمرار إدارة النادي في الاقتراب من اللاعبين ودعمهم نفسيا ومعنويا
- استعادة الفريق هيبته وشخصيته
- التفاف الجمهور حول اللاعبين
- التعامل المميز للمدرب مع اللاعبين
- الاستمرار في سكة الانتصارات مما كفل للفريق الاحتفاظ بالصدارة
- تجهيز عدد كبير من اللاعبين لسد غيابات الطوارئ كما حدث في غياب أحمد حجازي وكورنادو
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