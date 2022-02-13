شكرا لقرائتكم خبر المحضار: الاتحاد قوة يصعب السيطرة عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​وصف لاعب الاتحاد السابق المدرب الوطني عمر المحضار فريق الاتحاد حاليا بالثقيل فنيا وعناصريا، وأن كل انتصار يحققه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يشكل دافعا معنويا ونفسيا كبيرا له للاستمرار في الصدارة والمنافسة بقوة على كسب اللقب.

وشدد المحضار على أن الاتحاد بات يدخل كل مواجهة على أنها نهائي من حيث الإعداد لها فنيا وبدنيا وتكتيكيا وذهنيا، مما أثمر تحقيق نتائج مميزة ومبهرة على صعيد حصد النقاط وتسجيل الأهداف.

وأضاف «أصبح الاتحاد يمتلك عناصر أساسية وبدلاء يصعب على الخصوم السيطرة عليهم، كما أن لديه أكثر من لاعب قادر على تسجيل الأهداف، في مقدمتهم رومارينهو داسيلفا وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا وغيرهم».

وتابع «الفريق ظهر بشكل مميز في اللقاءات الماضية على الرغم من وجود غيابات أبرزها أحمد حجازي وإيغور كورنادو إلا أن البدلاء نجحوا في سد هذا الغياب وأظهروا الانسجام الذي يتمناه المدير الفني كوزمين كونترا، ودفع هذا الوهج الفريق لدخول كل لقاء على أنه نهائي، لذلك يحدث تنافس كبير بين اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل اقتحام التشكيلة».

وعن تأثر الفريق برحيل اللاعبين سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي للهلال، قال المحضار «الاتحاد لم يتأثر برحيلهما، حيث ظهر البرازيلي برونو هنريكي في وسط الملعب بصورة مختلفة، وأصبح علامة فارقة فنيا، كما أن الظهير الأيمن مهند الشنقيطي يقدم مستويات مميزة».

وعن المحترف البرتغالي أندريه فليبي، قال «إنه لاعب مميز ويقدم مستويات جيدة ولديه إمكانات مهارية ويحتاج بذل مجهود أكبر في الشق الدفاعي وسيظهر ذلك في اللقاءات المقبلة».

مكتسبات الاتحاد في الفترة الماضية بحسب المحضار

