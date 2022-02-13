بمشاركة صلاح.. ليفربول يخطف فوزا صعبا أمام بيرنلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول فوزًا صعبًا على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة، وأهدى زميله ديجو جوتا تمريرة حريرية، ولكن الأخير أهدر الكرة بغرابة.

وسجل البرازيلي فابينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ضربة رأسية.

ونجح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في إنقاذ مرماه من عدة فرص محققة لأصحاب الملعب الذين نجحوا في الوصول إلى مرمى الضيوف من خلال الهجمات المرتدة.

وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 63 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

شاهد هدف ليفربول: https://streamable.com/onk8hy