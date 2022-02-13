شكرا لقرائتكم خبر عن الكارتى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى شباك أهلى طرابلس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل وليد الكارتى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أهلى طرابلس الليبي بالدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة حاليًا فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر، وفي الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، وفي الهجوم: فاجري لاكاي.

ونجح بيراميدز في قيد 7 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية وهم: محمد صادق والجنوب أفريقي فاجرى لاكاى، والبوركينى إبراهيم تورايه، والمغربى وليد الكرتى، والتونسى فخر الدين بن يوسف، وحسين السيد، ومحمود صابر، بينا لم يتم قيد هشام محمد وأحمد فوزى، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من، شريف إكرامي في حراسة المرمي، فى الدفاع علي جبر واسامة جلال محمد حمدي، أحمد فتحي، فى الوسط كلا من.. نبيل عماد دونجا، ابراهيم الكرتي، عبد الله السعيد، إسلام عيسي، إبراهيم عادل، خط الهجوم، فاجري لاكاي.

وتمكن نادي بيراميدز من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما تقابل مع نادي عزام يونايتد خلال مواجهات الدور الـ32، واستكمل نادي بيراميدز انتصاراته في دور الـ32 مكرر، حيث تقابل مع نادي مانيما يونيون وفاز عليه في مباراتين الذهاب والإياب.

وفى المقابل يشارك فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال فى البطولة للمرة السابعة، ويتطلع لانطلاقة قوية خاصة بعد دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الأسابيع الأخيرة، إذ ضمّ الأردني محمد أبو زريق شرارة والدوليين أنيس سلتو ومحمد الترهوني.