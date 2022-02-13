شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مسئولى الزمالك وطارق حامد عقب مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة.

ويرغب مسئولو الزمالك في حل أزمة مستحقات طارق حامد المتأخرة وفتح المفاوضات معه للتجديد خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ منذ يناير الماضي.

من ناحية أخري كشف أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نقل مباراة الفارس الأبيض المقررة أمام سموحة بالجولة التاسعة في الدوري الممتاز إلى ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية بدلا من استاد الإسكندرية.

جاء ذلك بعد موافقة مسؤولي سموحة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك عقب الاتصالات التي أجراها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي. ويواجه الزمالك فريق سموحة الثلاثاء المقبل في الخامسة والنصف مساء. وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.