شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى حكمًا لمباراة تونس وغينيا فى تصفيات كأس العالم للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى "كاف" تعيين المحكمة الدولية المصرية شاهندة المغربي، لإدارة مباراة تونس وغينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في ختام الدور التمهيدي، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بالمغرب 2022.

ويتكون طاقم التحكيم من شاهندة المغربي، حكمًا للساحة ويعاونها كل من يارا عاطف، مساعد أول، والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثانٍ ولاميا عثمان حكمًا رابعًا.

وتعتبر أول مٌحكمة مصرية تظهر في دوريات الرجال، وتقوم بإدارة مباريات للرجال، وكان ذلك في لقاء المصري وايتسرن كومباني بالدوري الممتاز المصري والذي تم الدفع بها بقيادة عصام عبدالفتاح رئيس لجنةالحكام.

ومن المقرر أن يواجه، نسور قرطاج منتخب غينيا الإستوائيه، يوم 18 فبراير الجاري، بالملعب الأولمبي بالمنزه.